Celtic Frost: Vinyl-Testpressungen und Artcards zu gewinnen

Im Lauf von etwas mehr als drei Jahren, zwischen 1984 und 1987, etablierten sich Celtic Frost als eine der wichtigsten und prägendsten Bands in der extremen und experimentellen Musik dieser Ära. DANSE MACABRE vereint die Aufnahmen der Band aus diesen Jahren und fängt ihren grenzenlosen Ehrgeiz und kreativen Eifer ein. Das Deluxe Box-Set, welches in jede gut sortierte Celtic Frost -Plattensammlung gehört, erschien in Europa & UK am 28.10.2022 (in den USA am 25. November).

Auf dem Papier ist die Geschichte der frühen Jahre von Celtic Frost so unwahrscheinlich wie außergewöhnlich: Teenager aus der ländlichen Schweiz, gleichzeitig kühn ehrgeizig und wild kompromisslos, Heavy Metal in ein neues, aufregendes und zweifellos extremes Territorium vordringen zu lassen. Dass sie dies trotz aller Widrigkeiten taten, macht diese Geschichte noch unglaublicher.

Seit ihrer Gründung Mitte 1984, nachdem Tom Gabriel Warrior und Martin Eric Ain die Band Hellhammer auflösten, wollten Celtic Frost – sowohl musikalisch als auch ästhetisch – ihrer einzigartig extremen künstlerischen Vision Ausdruck verleihen, und so stellten sie Noise Records, welche bereits das Hellhammer Album APOCALYPTIC RAIDS veröffentlicht hatten, ein in forensischen Details skizziertes Dokument über ihr neues Band Projekt vor. Überzeugt bat Noise Celtic Frost, eine Mini-LP aufzunehmen. Innerhalb weniger Monate machte sich die Band daran, eine LP in voller Länge zu schreiben und aufzunehmen.

MORBID TALES wurde gemeinsam mit Horst Müller in Berlin aufgenommen und war anders als alles andere: Intensiv heavy, nuanciert und experimentell, entpuppte sich die Platte als eine radikale musikalische Absichtserklärung; eine atemberaubende Synthese der unterschiedlichen Einflüsse von Warrior und Ain. Vom furiosen Intro-Riff von ‘Into The Crypts Of Rays’ bis hin zu den avantgardistischen Experimenten von ‘Danse Macabre’ kündigte das wegweisende Album die Ankunft von Celtic Frost als zutiefst einzigartige und kompromisslose Band an.

Eine neue HD-Version des Videos zu ‘Circle Of The Tyrants’ seht ihr hier:

1 Vinyl-Textpressungen-Set inkl. Artcard + 2 weitere Artcards von Celtic Frost DANSE MACABRE zu gewinnen!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Celtic“ schreiben:

