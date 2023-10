Chuck Billy: Verwandtschaft auf seinem Soloalbum

In der Musikszene ist es nicht ungewöhnlich, dass miteinander verwandte Künstler in denselben Bands spielen. Das gemeinsame Aufwachsen sowie eine häufig ähnliche stilistische Sozialisation ist schließlich eine solide Basis für die Zusammenarbeit. Doch während Geschwister- und Vater-Sohn-Konstellationen in der Rock- und Metal-Szene häufiger zu finden sind, gibt es einige Verwandtschaftsverhältnisse, deren Existenz weniger bekannt ist, so wie bei Chuck Billy und Stephen Carpenter.

Chuck Billy auf Solopfaden

Empfehlung der Redaktion Testament: Chuck Billy arbeitet an erstem Soloalbum Blues, Thrash Metal Testament-Frontmann Chuck Billy schraubt inzwischen an seinem ersten Sololangspieler. Allerdings könnte die Veröffentlichung dessen noch ein wenig dauern. Wenig bekannt ist, dass Testament-Frontmann Chuck Billy der Cousin von Deftones-Gitarristen Stephen Carpenter ist. Das liegt vor allem daran, dass beide Seiten nicht unbedingt mit dieser Tatsache hausieren gehen. Das Verwandtschaftsverhältnis der beiden Musiker kam zur Sprache, als Chuck Billy 2021 über die Pläne für ein mögliches Soloalbum sprach. „Ich habe in den letzten sechs Monaten einige Gitarristen rekrutiert, um mit mir eine Platte zu schreiben. Ich wollte für jeden Song einen anderen Gitarristen einsetzen, der mir beim Schreiben von Songs helfen sollte“, sagte der Sänger. „Mark Morton (Lamb Of God – Anm.d.A.) möchte zum Beispiel mit mir arbeiten. Ich möchte auch, dass Gary Holt (Exodus – Anm.d.A.) mit mir ein paar Songs schreibt.

Glen Drover (Ex-Megadeth – Anm.d.A.) wird ein paar Titel schreiben. Ich habe meinen Cousin Stef (Stephen Carpenter – Anm.d.A.) von den Deftones noch nicht kontaktiert, aber ich werde sehen, ob er mit mir einen Song schreiben möchte. Ich habe versucht, Kontakt zu Joe Bonamassa aufzunehmen, um herauszufinden, ob er mit mir einen Song schreiben möchte.“ Wann genau Chuck Billy sein Soloalbum veröffentlichen will, ist bisher noch unbekannt.

