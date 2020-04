DaheimDabei: Gavin Rossdale (Bush) gibt Auftakt zur Konzertreihe

Auftritte und Konzerte können derzeit nur im Internet stattfinden. Für die Kvelertak-Show gab es daher gegen ein paar Euro den Zugang zum Stream. Ein etwas anderes Konzert, bedarf auch einen etwas anderen Nachbericht.

In Zeiten, in denen große Veranstaltungen untersagt sind, muss man sich als Musiker entweder neu orientieren oder aber irgendwie anders behelfen, um seine Konzerte dennoch an die Fans zu bringen. Live-Streams sind daher sehr beliebt. Auch Kvelertak hatten am vergangenen Osterwochenende solch eine Übertragung arrangiert. Die Pyro darf nicht fehlen So lange ist es noch gar nicht her, dass die Norweger im Berliner SO36 gespielt haben. Die letzten Shows ihrer Tournee musste die Gruppe aber leider wie so viele Künstler aufgrund der aktuellen Lage sausen lassen. Deswegen also ein Internet-Konzert. Um selbst nicht mit leeren Händen auszugehen und die finanziellen…