Unser Album des Monats November ist THE ARROW OF SATAN IS DRAWN von Bloodbath. Lest hier Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion.

Seit heute steht THE ARROW OF SATAN IS DRAWN in den Läden, und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen – was die METAL HAMMER-Redaktion zu Bloodbaths aktuellem Album und Soundcheck-Sieger zu sagen hat, lest ihr hier: Katrin Riedl Ich habe noch immer Gänsehaut, wenn ich an den Bloodbath-Abriss in der letzten Summer Breeze-Nacht 2018 zurückdenke – eiskalt und gefährlich, doch so derbe unter die Haut gehend und mitreißend... Zum Glück schließt das Album nahtlos daran an und beweist mit Nachdruck, wie viel Spaß die Herren weiterhin an ihrer Horrorshow haben. Die neuen ­Nuancen klingen stimmig, die Songs fräsen…