Iron Maiden haben eine weitere Kooperation für ihr seit 2016 erhältliches RPG zu verkünden, diesmal mit dem „Deathbats Club“ von Avenged Sevenfold.

Avenged Sevenfold reihen sich in die erfolgreichen Zusammenarbeiten zwischen Iron Maiden und namhaften Kunstschaffenden der Hard 'n' Heavy-Industrie ein. Diesmal wieder für ihr allseits gefeiertes Videospiel ‘Legacy Of The Beast’. 2022 holte sich die Band bereits unter anderem Disturbed, Arch Enemy, Powerwolf, Five Finger Death Punch und Within Temptation an den Start – nun freut es allerdings, zu verkünden, das Logo von Avenged Sevenfold und das NFT-Projekt „Deathbats“ im Free-To-Play-Spiel zu verewigen. In ‘Legacy Of The Beast’ schlüpfen Metal- und RPG-Fans in die Rolle von Iron Maidens kultigem Maskottchen Eddie, das durch spektakuläre Welten und die Zeit reist. Eddie erscheint in…