Das Album des Monats 09/18: Große Melodien und sperrige Momente

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Septemberausgabe!

Ganz oben auf dem Treppchen stehen in diesem Monat Alice In Chains, die mit RAINIER FOG (ø = 5,17) den Soundcheck-Sieg im METAL HAMMER feiern und ganz knapp Daron Malakian And Scars On Broadway (ø = 5,08) mit DICTATOR (Review siehe hier) übertrumpfen konnten.

Alice In Chains – Rainier Fog jetzt bei Amazon.de bestellen

>>Lest hier das komplette Review von RAINIER FOG<<

Hört in unserer Spotify-Playlist die Top Ten des METAL HAMMER-Soundchecks der Septemberausgabe 2018:

Ihr bekommt METAL HAMMER 09/2018 ab dem 22.8.2018 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!