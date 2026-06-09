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Deep Purple: SPLAT! klingt so hart wie lange nicht

Ian Gillan mit Deep Purple bei "bp pulse LIVE" am 4. November 2024 in Birmingham
Ian Gillan mit Deep Purple bei "bp pulse LIVE" am 4. November 2024 in Birmingham
Foto: Redferns, Steve Thorne. All rights reserved.
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Das im Juli erscheinende SPLAT! ist laut Sänger Ian Gillan „das härteste Deep Purple-Album seit vielen Jahren.
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Deep Purple können mit ihrer jahrzehntelang währenden Karriere auf eine stattliche Diskografie zurückblicken. Bei solch einer Menge an Vergleichsmaterial scheint es schwer, mit einem weiteren Album  hervorzustechen. Doch wie Frontmann Ian Gillan meint, sei das kommende SPLAT! unbestritten die bisher härteste Platte der Band seit etlichen Jahren. Das erklärte er im Interview mit dem Radioformat ‘Meltdown’ – aus einem bestimmten Grund.

Hart wie nie

„Es hat sich herausgestellt, dass es ein sehr intensives Album geworden ist“, sagte Gillan. „Ich denke, Simon (McBride, Gitarre – Anm.d.A.) hat sich gut eingelebt, daher ist alles entspannter und die Dinge laufen ganz natürlich. Wir finden einen guten Groove und entwickeln ihn dann weiter, selbst wenn es sich nur um eine einfache Struktur handelt.

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Wenn sich etwas gut anfühlt, legen wir es beiseite und denken: ‚Das könnte eine Idee sein, an der wir arbeiten können, diese Struktur weiterentwickeln, ohne das Feeling zu verlieren.‘ […] Er ist ein makelloser Musiker – makellos. Und ich denke, man wird auch feststellen, dass Schlagzeug (Ian Paice – Anm.d.A.) und Bass (Roger Glover – Anm.d.A.) auf diesem Album präsenter abgemischt sind als je zuvor – im Vergleich zu jedem Album von Deep Purple, würde ich sagen. Es hat also eine Menge Energie.“

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SPLAT! erscheint am 3. Juli 2026. Bisher haben Deep Purple mit ‘Arrogant Boy’ und ‘Diablo’ zwei Vorab-Singles aus dem Album veröffentlicht.


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Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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