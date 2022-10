Der METAL HAMMER Podcast – Folge 40 mit Callejon

Back In Black – das Metal-Update

Sabaton veröffentlichen den neuen Song ‘Father’ – möchte man Heavy Metal über Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg hören, wo nicht weit entfernt Krieg geführt wird? Wir wägen ab.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Knorkator SIEG DER VERNUNFT (7.10.)

Lamb Of God OMENS (7.10.)

Skid Row THE GANG’S ALL HERE (14.10.)

We Came As Romans DARKBLOOM (14.10.)

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Zwanzig Jahre Callejon wird gefeiert mit einem neuen Album der Metalcore-Poeten. Bevor ETERNIA am 28.10. erscheint, sprechen wir mit Sänger, Songwriter und Produzent Bastian „BastiBasti“ Sobtzick über die neuen Songs – von Tantalosqualen über die Scorpions bis zu He-Man und den ‘Masters Of The Universe’ wird nichts ausgelassen. Mehr dazu lest ihr auch im nächsten METAL HAMMER, ab 19.10. am Kiosk.

Die nächste Folge erscheint am 21.10.2022. Zu Gast: Tobias Sammet von Avantasia. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

