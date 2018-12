‘Der Nussknacker’ trifft auf Blast-Beat

Zum alljährlichen Weihnachtsspektakel wird Tschaikowskis zweiaktiges Ballett ‘Der Nussknacker’ wieder fleißig aufgeführt. Die Geschichte des Stückes schrieb E.T.A. Hoffmann damals unter dem Titel ‘Nussknacker und Mausekönig’. Diese erschien 1816.

Weiterlesen Funktioniert ‚Smoke On The Water‘ mit Blastbeats? Der Decrepit Birth-Drummer veredelte den Deep Purple-Klassiker 'Smoke On The Water' mit Blastbeats. Ob das wirklich taugt, ist Geschmackssache. Dem bekannte Blumenwalzer im zweiten Akt des Werkes verpasste der Decrepit Birth-Schlagzeuger Sam Paulicelli ein paar knackige Trommelhiebe. Mit dem ordentlich donnernden Blast-Beat verliert das Ganze seinen wiegenden Charakter, aber nach Metal klingt die klassische Nummer dadurch noch längst nicht.

Der sehr umtriebigeTrommler Paulicelli aka „66Samus“ veröffentlicht auf seinem YouTube-Channel regelmäßig Drum- und andere Videos.

Seht hier die Schlagzeug-Untermalung zum Blumenwalzer: