Desertfest Berlin 2018: Ticket-Vorverkauf gestartet und erste Bands angekündigt

Vom 04. bis 06. Mai 2018 findet in Berlin die nächste Ausgabe des mittlerweile sehr erfolgreichen Desertfest statt – dem Festival, das, dem niederländischen Roadburn ähnlich, schwere Riffs, Stoner- und Heavy Rock mit gelassenem Auditorium voller Peace und Harmonie verbindet.

Nach sechs Jahren im Astra Kulturhaus beziehungsweise dem RAW Gelände zieht das Desertfest um in die Arena Kreuzberg. Die Veranstalter begründen diesen Schritt unter anderem damit, dass es in der Vergangenheit kritische Stimmen hinsichtlich der entstandenen Enge zwischen den beiden Bühnen im Astra gegeben hat.

“Ein Ende ist immer auch ein neuer Anfang. Die Arena liegt nur ein paar Blocks vom Astra entfernt. Es liegt direkt an der Spree und ihr könnt euch im dortigen Chillout-Bereich mit Biergarten am Sandstrand eine fantastische Aussicht genießen.”

DESERTFEST 2018 – Trailer:

Damit nicht genug, wurden nun auch die ersten Bands bekanntgegeben:

Monster Magnet, die Gottväter des Psychedelic- und Stoner Rock, werden als Mainstage-Headliner auftreten. Dazu findet beim Desertfest 2018 die Nebula-Reunion gefeiert werden. Für Sludge-Freunde dürfte die Ankündigung von EyeHateGod ein wahres Fest sein!

Weiterhin kann man sich auf die mythische Hexe Jex Thoth und die Heavy-Rocker Planet Of Zeus freuen. Eine erste Nachwuchs-Band ist auch bereits angekündigt: The Necromancers aus Frankreich spielen fluffigen Okkult-Rock – checkt ihr Debüt SERVANTS OF THE SALEM GIRL.

Die Tickets kosten 85 Euro (plus 7 Euro Gebühr) und sind hier erhältlich. Mehr Infos über das Desertfest 2018 findet ihr auf der Homepage oder der Facebook-Seite.