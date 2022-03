Ghost geben das Erscheinungsdatum ihres fünften Albums IMPERA bekannt und veröffentlichen die Single ‘Call Me Little Sunshine’ inklusive Musikvideo.

Am 11. März 2022 geht es für Ghost in die nächste Veröffentlichungsrunde. Das fünfte Studioalbum der Band, IMPERA, soll musikalisch nahtlos an den Vorgänger anknüpfen. „Wir erbauen unser neues Imperium aus der Asche eines alten“, heißt es seitens der Band. Ab sofort kann die Platte der Grammy-prämierten, schwedischen Instanz der theatralischen Rock-Musik vorbestellt werden. Als Vorbote von IMPERA erscheint heute, am 20. Januar 2022, die erste offizielle Single ‘Call Me Little Sunshine’ samt Musikvideo. Das Album enthält zudem den Song ‘Hunter’s Moon’, Ghosts vierte Active-Rock-Nummer-Eins-Radio-Single in Folge, die bereits im Abspann des Horrorfilms ‘Halloween Kills’ zu hören war und ab Freitag, dem 21. Januar, auch in…