Die besten Death-/Deathcore-/Melodic Death- und Grind-Alben 2021

Zum Dezemberstart durften wir uns diese Woche über neue Videos von Cult Of Luna, At The Gates, Hammerfall, Battle Beast, Sylosis u.v.m. freuen.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Battle Beast veröffentlichen die zweite Single ‘Eye Of The Storm’ inklusive Musikvideo ihres anstehenden Albums CIRCUS OF DOOM. Die Platte soll am 21. Januar 2022 erscheinen. Zu ‘Cosmic Pessimist’ liefern At The Gates atmosphärisches Bewegtbildmaterial. ‘So Called Life’ nennt sich die erste Single-Auskopplung der im Mai 2022 erscheinenden Three Days Grace-Platte EXPLOSIONS. Hier das kürzlich erschienene Musikvideo dazu. Im ‘Cold Burn’-Video zehn Minuten lang mit Cult Of Luna durch Gaming-Trümmerlandschaften fliegen... Hammerfall präsentieren das Video zum Titelsong ‘Hammer Of Dawn’ ihres im Frühjahr 2022…