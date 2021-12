Die besten Metalcore- und Hardcore-Alben 2021

Sixthman und die ICS Festival Service GmbH tragen 2022 Metalheads nach Athen, denn von dort sticht die neue Kreuzfahrt "Hammership" in See.

Sixthman, der laut eigenen Angaben "internationale Marktführer in Sachen Festivals auf hoher See", hat das "Hammership" angekündigt. Vom 14. bis 18. August 2022 schippert die Kreuzfahrt dann durchs Mittelmeer -- in einer Zeit, in der die vierte Welle der Coronapandemie hoffentlich wieder abgeebbt ist. Unterstützt wird Sixthman bei diesem Vorhaben von der ICS Festival Service GmbH, die unter anderem das legendäre Wacken Open Air produziert und für die technische Umsetzung dieser Kreuzfahrt verantwortlich zeichnet. Attraktiv besetzt ist das "Hammership" allemal, haben doch bislang elf namhafte Bands Auftritte zugesagt. So werden unter anderem Sabaton, Powerwolf, Kreator, Accept, Jinjer, The Darkness, Hämatom,…