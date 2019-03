Die Metal-Alben der Woche vom 01.03. mit In Flames, Queensrÿche, Backyard Babies u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 25.01.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Mono, Evergrey und The Neal Morse Band.

Rival Sons Warum FERAL ROOTS ein weiterer Klassiker in der Rival Sons-Band-Historie ist, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=sdiFAIvGG4o Swallow The Sun Die Trauer von Komponist Juha Raivio um seine verstorbene Freundin Aleah Starbridge fließt auch in Swallow The Suns aktuelles Album. Wie sich diese in WHEN A SHADOW IS FORCED INTO THE LIGHT niederschlägt, lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=Wul2yeGo3Wk Carnal Forge Gewohnte Melodie und Härte: Die schwedischen Thrash-Metaller Carnal Forge liefern trotz langer Pause gut ab. Was das Ganze mit Metallica zu tun hat, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=NMIEv874Z9Y Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier sowie…