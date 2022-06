Die Metal-Alben der Woche vom 03.06. mit Gwar, Battlelore, Bleed From Within u.a.

1 von 10 Astronoid RADIANT BLOOM

2 von 10 Battlelore THE RETURN OF THE SHADOW

3 von 10 Bleed From Within SHRINE

4 von 10 Crobot FEEL THIS

5 von 10 The Cruel Intentions VENOMOUS ANONYMOUS

6 von 10 Dampf THE ARRIVAL

7 von 10 Defiatory APOKALYPS

8 von 10 Gwar THE NEW DARK AGES

9 von 10 Memphis May Fire REMADE IN MISERY

10 von 10 Temple Of Void SUMMONING THE SLAYER Previous Image Next Image

Gwar

Das Publikum liebt diese Schweinereien, bei denen in Konzerten literweise (Kunst-)Blut, -Speichel und -Sperma fließen und die Mehrzahl der Ansagen aus unappetitlichen Verdauungsgeräuschen und aberwitzigen Satzgebilden bestehen. Dahinter verbirgt sich allerdings auch immer ein unverkennbares Augen-zwinkern über den Wahnsinn, der unser tägliches Leben diktiert. Oder im Fall von THE NEW DARK AGES eine „epische Schlacht zwischen Wissenschaft und Übernatürlichem“. (Hier weiterlesen)

Battlelore

Musikalisch bleiben sich die Skandinavier treu, mischen symphonischen Power Metal mit einer Spur Folk und viel Drama. Der Elfen­gesang von Kaisa Jouhki schwebt wie eh und je über den Kompositionen, kontrastiert vom Gegrunze des Tomi Mykkänen – Gut und Böse im ewigen Kampf gegeneinander. (Hier weiterlesen)

Bleed From Within

In diesem Metier sind Bleed From Within seit UPRISING (2013) absolute Spitze. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie verschiedenste Stilmittel wählen, um die Härte zu dokumentieren. Metalcore (viel), Deathcore (wenig), einige lässige Dimebag-Momente, progressive Lamb Of God-Varianzen und massig Dynamik. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe.

