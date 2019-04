Die Metal-Alben der Woche vom 05.04. mit Periphery, Eluveitie, Exumer u.a.

Periphery

Mit hymnischen Hookline-Bombasten, die man von Kollegen wie While She Sleeps oder Bring Me The Horizon (bevor sie Trap und Synthpop für sich entdeckt haben) erwartet hätte, geht es hier recht poppig und eingängig zu. Aber nicht nur, wie ihr hier nachlesen könnt.

Eluveitie

Dass Fabienne Erni ihrer Vorgängerin Anna Murphy in nichts nachsteht, darf sie nicht zuletzt mittels ihrer Führungsrolle in ‘Ambriamus’ sowie dem traumhaften ‘Breathe’ beweisen. Alles über ATEGNATOS lest ihr hier.

