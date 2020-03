Die Metal-Alben der Woche vom 06.03. mit My Dying Bride, Body Count, Naked Six u.a.

Das wird Dich auch interessieren





Die Metal-Alben der Woche vom 06.03. mit My Dying Bride, Body Count, Naked Six u.a.

1 von 13

2 von 13 Body Count CARNIVORE

3 von 13 Almanac RUSH OF DEATH

4 von 13 Burning Witches DANCE WITH THE DEVIL

5 von 13 Harem Scarem CHANGE THE WORLD

6 von 13 Naked Six LOST ART OF CONVERSATION

7 von 13

8 von 13 Silverstein A BEAUTIFUL PLACE TO DROWN

9 von 13 Crematory UNBROKEN

10 von 13 Tulus OLD OLD DEATH

11 von 13 Vredehammer VIPEROUS

12 von 13

13 von 13 Wombbath CHOIRS OF THE FALLEN Previous Image Next Image

My Dying Bride

Seit heute steht THE GHOST OF ORION in den Läden, und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen. Was die METAL HAMMER-Redaktion zu My Dying Brides aktuellem Album und Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Märzausgabe zu sagen hat, lest ihr hier.

THE GHOST OF ORION bei Amazon

Body Count

CARNIVORE ist eine geballte Faust in die Magengegend der US-amerikanischen Gesellschaft, ein selbstbewusst durchgezogener Mittelfinger, höchst unterhaltsam in Geschwindigkeit sowie der Wahl der Mittel. Mehr zum Album lest ihr hier.

CARNIVORE bei Amazon

Burning Witches

Wirkten manche Songs des Vorgängeralbums noch etwas bieder, knallt und kracht es auf DANCE WITH THE DEVIL fast durchgehend. Lest hier das komplette Review.

DANCE WITH THE DEVIL bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Aprilausgabe, erhältlich ab 11.03. Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!