Die Metal-Alben der Woche vom 09.08. mit Slipknot, Destruction u.a. 1 von 6 Destruction BORN TO PERISH

2 von 6 Scarlet Rebels SHOW YOUR COLOURS

3 von 6 Slipknot WE ARE NOT YOUR KIND

4 von 6 Strung Out SONGS OF ARMOR AND DEVOTION

5 von 6 Suicidal Angels YEARS OF AGGRESSION

6 von 6 Unprocessed ARTIFICIAL VOID Previous Image Next Image

Slipknot

der heimliche Star ist ‘Nero Forte’: Hier werden alle Fans jubeln, die sich noch markanteren Einsatz der Percussions wünschen. Das Teil verursacht Herz-Rhythmus-Störungen und besticht mit einem Chorus, den Alice In Chains nicht geiler hätten schreiben können. Alles über WE ARE NOT YOUR KIND lest ihr hier.

Destruction

Mehr Energie, mehr Ideen, schiere Riff-Gewalt und rohe (nie ins Leere laufende, stets Song-dienliche) Aggressivität – das Werk klingt über weite Strecken, als seien die Urgesteine in einen Jungbrunnen gefallen! Alles zum neuen Destruction-Album könnt ihr hier nachlesen.

