Die Metal-Alben der Woche vom 11.02. mit Amorphis, Slash, Zeal & Ardor u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 14.01. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Underoath, Toundra und Magnum.

Fit For An Autopsy Alles beim Alten, also. Zunächst. Denn im Folgenden irritiert eine nicht zu verleugnende Portion Getriebesand die gut geölte Deathcore-Maschine aus New Jersey: ‘Far From Heaven’ gibt sich zunächst mit ruhigen Saitenanschlägen und Klargesang atmosphärisch, dann rebellisch, kommt aber trotz gewisser Chimaira- und Gojira-Schwingungen nicht hundertprozentig in Fahrt. Ähnlich solide drückt... (Hier weiterlesen) Wiegedood Nach dem dreiteiligen DE DODEN HEBBEN HET GOED und fast vier Jahren kreativer Pause gehen Wiegedood jetzt in die Vollen. Mit neun Songs in ökonomischen 45 Minuten liefert THERE’S ALWAYS BLOOD AT THE END OF THE ROAD kompaktere Ware mit mehr Ideen und…