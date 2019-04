Die Metal-Alben der Woche vom 12.04. mit Waldgeflüster, Ketzer, Inter Arma u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 15.02.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Diabolical, Millencolin und Born From Pain.

Avantasia Das neue Avantasia-Werk ist verspielt, romantisch, raffiniert und vor allem: großartig! Warum unsere Autorin dieser Meinung ist und 6 Punkte gezückt hat, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=vZGQ1LsdCUM Rotting Christ Rotting Christs Botschaft mag nach wie vor ketzerisch sein – ihre Musik dient aktuell aber mehr der Entspannung als dem Aufwühlen. Alles über THE HERETICS lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=XxzwMfVkEqI Hexvessel Statt Hammondorgel-Orgien walten Geige, Flöte, Akustikgitarre und Field Recordings über die Songs des vierten Hexvessel-Albums, das mühelos zwischen dem Dies- und Jenseits des menschlichen Bewusstseins wandelt. Das komplette Review findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=sKG3wx2_XM0 Diese und noch viele weitere aktuelle relevante…