Die Metal-Alben der Woche vom 13.7. mit Obscura, Deafheaven, Between The Buried And Me u.a.

Between The Buried And Me

Wenige Monate nach AUTOMATA I (Review siehe hier) komplettiert das Quintett seinen Zweiteiler mit dem vier Stücke und (erneut) knapp 35 Minuten langen AUTOMATA II, welches die Story fortsetzt und musikalisch noch krasser zu Werke geht. (Wie krass, lest ihr hier)

https://www.youtube.com/watch?v=Ja0EWloqsKo Video can’t be loaded: BETWEEN THE BURIED AND ME – Voice of Trespass (https://www.youtube.com/watch?v=Ja0EWloqsKo)

Black Fast

SPECTRE OF RUIN schlägt einen leicht anderen Weg ein als die Vorgänger – waren diese noch eher verspielt und die Songs etwas technisch/progressiv ausgerichtet, ist das musikalische Spektrum nun deutlich enger gefasst. (Wie eng, könnt ihr hier nachlesen)

https://www.youtube.com/watch?v=kGd8047VxXk Video can’t be loaded: Black Fast – Silhouette Usurper (https://www.youtube.com/watch?v=kGd8047VxXk)

Bury Tomorrow

Wie bereits auf dem Vorgänger EARTHBOUND (2016, Review siehe hier) verstehen es die Southamptoner bestens, Wucht, Dynamik und Mitgrölfaktor auf einen hochgradig süchtig machenden Nenner zu bringen. (Detailliertere Infos hier)

https://www.youtube.com/watch?v=PPRRoNyijCk Video can’t be loaded: Bury Tomorrow – Peacekeeper (Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=PPRRoNyijCk)

Chelsea Grin

Denn Chelsea Grin sind immer noch Deathcore, wie er eben sein sollte: Brutale Breakdowns, auf X heruntergestimmte Gitarren, Death Metal-Riffing, Hardcore-Parts. (Warum trotzdem nicht alles wie 2007 ist, lest ihr hier)

https://www.youtube.com/watch?v=3c0qiymZztg Video can’t be loaded: Chelsea Grin – Eternal Nightmare (https://www.youtube.com/watch?v=3c0qiymZztg)

Deafheaven

Mit dem Albumtitel ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE spielen die US-Amerikaner auf den britischen Roman ‘The End Of The Affair’ von Graham Greene an und vertonen die Geschichte, indem sie eine klangliche Mischung aus Sehnsucht, Verzweiflung und Hass erschaffen. (Wie sich das anfühlt, könnt ihr hier nachlesen)

https://www.youtube.com/watch?v=ITgslYJhfx0 Video can’t be loaded: Deafheaven – „You Without End“ (Full Album Stream) (https://www.youtube.com/watch?v=ITgslYJhfx0)

Elvenstorm

Der klischeetriefende Band-Name verheißt Schlimmeres; trotzdem kann man die Franzosen nicht vorbehaltlos weiterempfehlen. (Warum trotzdem vieles stimmt, lest ihr hier)

https://www.youtube.com/watch?v=W4eNpzp2duM Video can’t be loaded: ELVENSTORM – Ritual Of Summoning (Lyric Video) (https://www.youtube.com/watch?v=W4eNpzp2duM)

Obscura

Einer der längsten Albumzyklen der Metal-Historie ist vollendet. Seit dem ersten Werk COSMOSGENESIS sind fast zehn Jahre vergangen, in denen sich die Prog-Deather mit der Entstehung und Entwicklung des Lebens beschäftigt haben. Nun also kommt es zum Abschluss. (Wie schlimm alles werden wir, lest ihr hier)

https://www.youtube.com/watch?v=-jypdLnySvA Video can’t be loaded: OBSCURA – Diluvium (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=-jypdLnySvA)

