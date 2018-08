Die Metal-Alben der Woche vom 17.8. mit Black Tusk, Doro, Saltatio Mortis u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 27.7.2018 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Redemption, ZSK und Decline Of The I.

Decline Of The I ESCAPE stellt das abschließende Werk einer Trilogie dar, lyrisch primär beeinflusst durch die Arbeiten des Philosophen und Chirurgen Henri Laborit. (Mehr über den Mut zum Experimentellen lest ihr hier) https://www.youtube.com/watch?v=sWPIh_WGokI Halestorm Entsprechend selbstbewusst klingt VICIOUS: Ein Album, das Halestorm noch mehr in Richtung Radio-Rock rückt. Das ist einerseits nachvollziehbar, weil das kommerzielle Potenzial des Quartetts enorm ist, und andererseits bedauerlich, weil die Band damit freiwillig das gewisse Etwas opfert. (Welche Schwächen dieses Album hat, lest ihr hier) https://www.youtube.com/watch?v=HPAljo_ETtA Otep Zugegeben: Politisch motivierte Bands können echt anstrengend sein, wenn ihre Botschaft die musikalischen Inhalte zur Seite drückt.…