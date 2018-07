Die Metal-Alben der Woche vom 20.7. mit Powerwolf, Skeletonwitch, Jungle Rot u.a.

Extremity

Ihre 2017 erschienene Mini-LP EXTREMELY FUCKIN DEAD heimste hervorragende Kritiken ein und galt als zwar nicht sehr originell, aber im Rahmen der im Old School-Death bestehenden Möglichkeiten als eines der besten Releases der letzten Jahre. Mit COFFIN BIRTH wird dieser Weg konsequent weitergegangen. (Wie Extremity das machen, lest ihr hier)



https://www.youtube.com/watch?v=sNXjBZMwgaQ Video can’t be loaded: EXTREMITY – Grave Mistake (From ‚Coffin Birth‘ LP, 2018) (https://www.youtube.com/watch?v=sNXjBZMwgaQ)

Jungle Rot

Die dank dauernder Drummer-Wechsel nun offiziell als Trio agierenden US-Amerikaner Jungle Rot (immerhin ist das sonstige Line-up seit 2005 stabil) kehren mit einem Band-betitelten Album zurück, das genau das liefert, was man von den Jungs erwarten darf, kann und muss. (Was das ist, lest ihr hier)



https://www.youtube.com/watch?v=J9ozsCM_Ags Video can’t be loaded: Jungle Rot – A Burning Cinder (Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=J9ozsCM_Ags)

Khôrada

Nach der Auflösung der Folk-Schweremüter Agalloch 2016 rief deren Sänger und Gitarrist die Band Pillorian ins Leben. Auch seine drei ehemaligen Kollegen sind weiterhin aktiv: Das Trio hat sich unter dem Namen Khôrada mit dem einstigen Sänger der Prog-Doomer Giant Squid zusammengetan. (Was man musikalisch erwarten darf, lest ihr hier)



https://www.youtube.com/watch?v=NwM218BF9lw Video can’t be loaded: Khôrada – Ossify [taken from „Salt“, out July 20] (https://www.youtube.com/watch?v=NwM218BF9lw)

The Lion’s Daughter

Horror-Metal – so schmücken sich The Lion’s Daughter selbst. Das kann erst mal alles und nichts bedeuten. In ‘Call The Midnight Animal’ schlittert das Gemüt auch dementsprechend gespannt. (Was das zu bedeuten hat, lest ihr hier)



https://www.youtube.com/watch?v=_os24w7m9aE Video can’t be loaded: The Lion’s Daughter – Future Cult (2018) Full album (https://www.youtube.com/watch?v=_os24w7m9aE)

Powerwolf

Da sind sie wieder: die unwiderstehlichen Kracher, die das Contenance-raubende Wesen des Wolfs verkörpern und sich von der ersten Sekunde an auf das Rudel übertragen. (Das Review unseres Album des Monats findet ihr hier)



https://www.youtube.com/watch?v=uttlRqHpvNs Video can’t be loaded: POWERWOLF – Incense & Iron (Official Lyric Video) | Napalm Records (https://www.youtube.com/watch?v=uttlRqHpvNs)

Skeletonwitch

Die olle Klapperhexe aus Ohio schwingt sich zum sechsten Mal auf ihren Besen, um die Sterblichen mit ihrem ganz eigenen Mix aus Thrash- und Death Metal zu verzaubern. (Ob der neue Sänger auch auf Albumlänge überzeugt, könnt ihr hier nachlesen)



https://www.youtube.com/watch?v=cZdeKg109ig Video can’t be loaded: SKELETONWITCH – FEN OF SHADOWS (OFFICIAL VISUALIZER) (https://www.youtube.com/watch?v=cZdeKg109ig)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier sowie in der nächste Woche erscheinenden METAL HAMMER-Augustausgabe.