Die Metal-Alben der Woche vom 21.9. mit Slash, Voivod, Aborted u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 14.9.2018 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Suicidal Tendencies, Uriah Heep und Crippled Black Phoenix.

Thrice Thrice vereinen auf PALMS die verschiedensten Spielarten energischen Rocks von Post bis Industrial. Wieso die Welt mehr solcher Rockbands braucht, lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=CCowWugcmHQ Good Charlotte Auch das siebte Good Charlotte-Album GENERATION RX scheitert an dem Versuch, die eigene Historie zu besiegen, besitzt aber verdammt gute Momente. Lest hier mehr! https://www.youtube.com/watch?v=Rc0NPd1SBS8 Grave Digger An Entschlossenheit fehlt es auch THE LIVING DEAD nicht: Hier wird hemmungslos den goldenen Metal-Achtzigern und -Neunzigern gehuldigt. Wie das klingt, könnt ihr hier lesen. https://www.youtube.com/watch?v=BsoIONC_clg Uriah Heep Seitdem die Band mit WAKE THE SLEEPER (2008) ihren nach der Jahrtausendwende ansetzenden Dornröschenschlaf beendet hatte, haben Heep…