Die Metal-Alben der Woche vom 22.02. mit Dream Theater, Overkill, The Moth Gatherer u.a.

Die wöchentliche Übersicht: Das Metal-Jahr fängt zwar langsam, aber bombastisch an: Soilwork sorgen für den ersten Höhepunkt.

Das Album des Monats aus METAL HAMMER 02/19: Auf VERKLIGHETEN von Soilwork finden einnehmende Melodien und finsteren Schwedentod perfekt zusammen. In der am 16.01.2019 erscheinenden METAL HAMMER-Februarausgabe findet ihr ein ausführliches Interview mit Sänger Björn "Speed" Strid über VERKLIGHETEN sowie die Rolle von The Night Flight Orchestra, Fluchtversuche, Heimatverbundenheit und Rückbesinnung! https://www.metal-hammer.de/reviews/soilwork-verkligheten/ Ferndal Zeitloser Black Metal, der nicht durch Originalität sticht, sondern mit seiner Andersartigkeit überzeugt. Wie Ferndal das anstellen, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=243miS607FA Lost In Grey Lost In Grey aus Finnland intonieren ihren epischen Symphonic Metal auch auf dem zweiten Album THE WASTE LAND mit gleich zwei Sängerinnen…