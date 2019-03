Die Metal-Alben der Woche vom 22.03. mit Megadeth, Battle Beast, Cellar Darling u.a.

Battle Beast NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS

Cellar Darling THE SPELL

Dominanz LET THE DEATH ENTER

Doux PRESENTS

Dying Gorgeous Lies THE HUNTER AND THE PREY

Eternity's End UNYIELDING

La Dispute PANORAMA

Megadeth WARHEADS ON FOREHEADS

Mötley Crüe THE DIRT (OST)

Nusquama HORIZON ONTHEEMT

Obscure Infinity INTO THE VORTEX OF OBSCURITY

RPWL TALES FROM OUTER SPACE

Sermon BIRTH OF THE MARVELLOUS

Stahlmann KINDER DER SEHNSUCHT

Tempel TEMPEL

Truth Corroded BLOODLANDS

Usurper LORDS OF THE PERMAFROST

Megadeth

Ob die Songs wirklich von Dave Mustaine höchstpersönlich ausgewählt wurden, sei mal dahingestellt – viel Grund zum Streiten bietet diese Zusammenstellung jedenfalls nicht. Alles über WARHEADS ON FOREHEADS könnt ihr hier nachlesen.

Battle Beast

Wer neues klassisches Battle Beast-Material hören will, muss Beast In Black auflegen. Warum das so ist, lest ihr hier.

Cellar Darling

Es macht schlichtweg sprachlos, was nicht mal zwei Jahre nach dem spannenden Einstand THIS IS THE SOUND aus dieser Band geworden ist. Alles über THE SPELL lest ihr hier.

