Die Metal-Alben der Woche vom 22.10. mit Cradle Of Filth, Dream Theater, U.D.O. u.a.

1 von 13 1914 WHERE FEAR AND WEAPONS MEET

2 von 13 Bloodred Hourglass YOUR HIGHNESS

3 von 13 Burning Point ARSONIST OF THE SOUL

4 von 13 Cradle Of Filth EXISTENCE IS FUTILE

5 von 13 Dream Theater A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD

6 von 13 Every Time I Die RADICAL

7 von 13 Green Lung BLACK HARVEST

8 von 13 Knife KNIFE

9 von 13 Livløs AND THEN THERE WERE NONE

10 von 13 Massacre RESURGENCE

11 von 13 U.D.O. GAME OVER

12 von 13 Waking The Cadaver AUTHORITY THROUGH INTIMIDATION

13 von 13 Waldgeflüster DAHOAM Previous Image Next Image

EXISTENCE IS FUTILE atmet mit jeder Pore den andersweltlichen Charme alter Vampirerzählungen, den Lovecraft’schen Horror und die viktorianische Todesbesessenheit, die den Engländer seit ziemlich genau 30 Jahren umtreiben. (Hier weiterlesen)

Erstmals mit einem Mix und Mastering von Andy Sneap versehen, tönt A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD klanglich entsprechend kraftstrotzend aus den Kopfhörern. Doch wie ist es um die Qualität der Songs bestimmt? Abgesehen von dem eröffnenden ‘The Alien’, welches zu lange… (Hier weiterlesen)

Wenn man nicht aufpasst, geht die neue Studioscheibe GAME OVER schnell unter. Das jedoch wäre wirklich jammerschade, da sie erneut feinsten… (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Novemberausgabe.



***

***