Die Metal-Alben der Woche vom 25.5. mit Lordi, Graveyard, Streitfall Jonathan Davis u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 20.4.2018 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Tesseract, Wiegedood und Melvins.

Beim neuen Ross The Boss-Album war sich die Redaktion hart uneins: Lest hier den Streitfall über BY BLOOD SWORN. Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier sowie in der aktuellen METAL HAMMER-Maiausgabe.