Die Metal-Alben der Woche vom 26.04. mit Helheim, The Damned Things, Steel Prophet u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 05.04.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Sworn Enemy und Antropomorphia.

Periphery Mit hymnischen Hookline-Bombasten, die man von Kollegen wie While She Sleeps oder Bring Me The Horizon (bevor sie Trap und Synthpop für sich entdeckt haben) erwartet hätte, geht es hier recht poppig und eingängig zu. Aber nicht nur, wie ihr hier nachlesen könnt. https://www.youtube.com/watch?v=hy3YJybXkJg Eluveitie Dass Fabienne Erni ihrer Vorgängerin Anna Murphy in nichts nachsteht, darf sie nicht zuletzt mittels ihrer Führungsrolle in ‘Ambriamus’ sowie dem traumhaften ‘Breathe’ beweisen. Alles über ATEGNATOS lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=U1v6d1o44t0 Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der aktuellen METAL HAMMER-Aprilausgabe.