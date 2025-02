Die Metal-Alben der Woche vom 28.02. mit Architects, Brainstorm, Avantasia u.a.

1 von 19 The 7th Guild TRIUMVIRO

2 von 19 Architects THE SKY, THE EARTH & ALL BETWEEN

3 von 19 Avantasia HERE BE DRAGONS

4 von 19 Brainstorm PLAGUE OF RATS

5 von 19 Bronco BRONCO

6 von 19 Chemicide VIOLENCE PREVAILS

7 von 19 Christian Mistress CHILDREN OF THE EARTH

8 von 19 Crown Of Madness MEMORIES FRAGMENTED

9 von 19 Dark Chapel SPIRIT IN THE GLASS

10 von 19 Enemy Inside VENOM

11 von 19 Grima NIGHTSIDE

12 von 19 Havukruunu TAVASTLAND

13 von 19 Oversize VITAL SIGNS

14 von 19 Schöngeist SCHWARZ VOR AUGEN

15 von 19 Serenity In Murder TIMELESS REVERIE

16 von 19 Tubal Cain SLIME ABYSS

17 von 19 Vacuous IN HIS BLOOD

18 von 19 Year Of The Cobra YEAR OF THE COBRA

19 von 19 You, Infinite YOU, INFINITE Previous Image Next Image

Architects schließen keineswegs einfach an ihren Vorgänger an, sondern graben stattdessen tief in der Band-Kiste und bringen… (Hier weiterlesen)

Mit ihrem neuen Werk präsentieren die Schwaben erneut kraftvollen Heavy- und Power Metal mit kantigen Riffs und melodischen Soli, und die Gitarren­arbeit ist erstklassig. (Hier weiterlesen)

Mit nuancierten Variationen knüpft Tobias Sammet (von Gitarrist Sascha Paeth kongenial begleitet) auf HERE BE DRAGONS stilistisch schlüssig an den Avantasia-Klangkosmos an (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.

