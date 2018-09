Die Metal-Alben der Woche vom 28.9. mit Terror, Onkel Tom, Anaal Nathrakh u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 10.8.2018 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Mad Max, Dropout Kings und The Spirit.

Dropout Kings Eigener Aussage zufolge wollen Dropout Kings den New Metal zurückbringen. Ob sie das hinbekommen haben, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=56tQOGEj_Ng Mad Max Eine Gruppe, die mit diesem Album nun (in Originalbesetzung minus Bassist Roland Bergmann) über dreieinhalb Dekaden Band-Karriere feiert. Wie konkurrenzfähig der hochmelodische Hard Rock ist, lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=7mP7LIFhBKs Massive Wagons Schon der Vorgänger WELCOME TO THE WORLD ließ mehr als aufhorchen, und das vierte Album der Band aus dem englischen Kaff Carnforth könnte sie – in einer gerechten Rock-Welt – an die Speerspitze einer neuen Inselbewegung katapultieren. Warum das so ist, könnt ihr hier nachlesen.…