Die Metal-Alben der Woche vom 31.05. mit Gaahls Wyrd, Gloryhammer, Toxpack u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 24.05.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem The Butcher Sisters und Diamond Head.

Stormhammer Markanteste Veränderung ist der Wechsel am Mikrofon: Matthias Kupka heißt von nun an die Stimme von ­Stormhammer. Ohne Zweifel verändert diese Neuerung den Klang der Truppe – wie genau sich das auswirkt, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=QsMhKeDp1o8 Earth Earth werfen immer wieder nette kleine Melodiebögen in die Klang­schale, während sich mäandernde und die Vorzüge der Langsamkeit zele­brierende Stücke ins Unterbewusstsein schleichen. Alles über FULL UPON HER BURNING LIPS lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=3sN3-EWcvCA Fleshgod Apocalypse Dem von diversen Gastmusikern unterstützten Trio gelingt es zumeist, Druck, Riff-Macht und zugleich Stringenz aufzubauen. Die komplette Kritik zu VELENO findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=Xmq3iyW02b8 Diese…