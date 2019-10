Die Metal-Alben der Woche vom 4.10. mit Insomnium, The Darkness, Syberia u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 4.10. mit Insomnium, The Darkness, Syberia u.a. 1 von 10 Insomnium HEART LIKE A GRAVE

2 von 10 In For The Kill IN FOR THE KILL

3 von 10 The Darkness EASTER IS CANCELLED

4 von 10 Exhumed HORROR

5 von 10 Gost VALEDICTION

6 von 10 In Mourning GARDEN OF STORMS

7 von 10 Sammath ACROSS THE RHINE IS ONLY DEATH

8 von 10 Toxic HOLOCAUST

9 von 10 Syberia SEEDS OF CHANGE

10 von 10 Surface RIVER OF SOULS Previous Image Next Image

Insomnium

Unseren METAL HAMMER-Sound­check konnten Insomnium – anders als mit SHADOWS OF THE DYING SUN (2014) – diesmal zwar nicht gewinnen, einen Platz ganz weit vorne im Herzen nimmt HEART LIKE A GRAVE jedoch allemal ein. Lest hier wieso.

The Darkness

Seit ihrem Comeback 2012 haben die britischen Hard-/Glam-Rocker einen Lauf, der mittlerweile sogar (fast) das sagenhafte Debüt­album PERMISSION TO LAND (2003) in den Schatten zu stellen vermag. Alles zum neuen Album EASTER IS CANCELLED lest ihr hier.

Syberia

Das dritte Album der spanischen Formation Syberia hat in gleichem Maß wie die beiden Vorgänger DRAWING A FUTURE (2012) und RESILIENCY (2016) unzweifelhafte Soundtrack-Qualitäten. Hier findet ihr das komplette Review zu SEEDS OF CHANGE.

