Die METAL HAMMER Juliausgabe 2021: Powerwolf, Helloween, Mammoth WVH u.v.a.

Der erste Vorbote des achten Powerwolf-Albums CALL OF THE WILD hat das Licht der Welt erblickt: Seht hier ‘Beast Of Gévaudan’.

2021 erklingt erneut der Ruf der Wölfe: Mit der Ankündigung ihres neuen Studioalbums CALL OF THE WILD haben Powerwolf, die Hohepriester des Heavy Metal, sowohl national als auch international die Szene in Aufregung versetzt und wollen nun ihre einmalige Erfolgsgeschichte fortsetzen. In Kooperation mit dem Produzentendoppel Jens Bogren und Joost van den Broek aufgenommen, wird das Album CALL OF THE WILD am 16. Juli 2021 veröffentlicht. Das bereits achte Studioalbum serviert mit seinen elf Tracks altgedienten wie frisch rekrutierten Powerwolf-Jüngern die geliebten klassischen Trademarks. Die erste Single des kommenden Longplayers trägt den Titel ‘Beast Of Gévaudan’. Sie entführt den Zuhörer…