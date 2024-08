Die Metal-Videos der Woche vom 02.08.

Foto: Birger Treimer. All rights reserved.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Arch Enemy ‘Dream Stealer’

Black Sun ‘Rise’

Blues Pills ‘Bad Choices’

Blutgott ‘Fire And Steel’ (Debauchery Version)

Body Count ‘Fuck What You Heard’

The Dead Daisies ‘I’m Gonna Ride’

Bruce Dickinson ‘Resurrection Men’

The Funeral Portrait ‘Blood Mother’

Jinjer ‘Someone’s Daughter’

Myles Kennedy ‘Nothing More To Gain’

Mammoth Volume ‘The Battle Of Lightwedge’

The Offspring ‘Make It All Right’

Oranssi Pazuzu ‘Valotus’

Rezet ‘True As Lies’ (feat. Lips)

Jordan Rudess ‘Shadow Of The Moon’

