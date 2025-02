Die Metal-Videos der Woche vom 07.02.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Behemoth, Mantar, Jinjer, Decapitated sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Aborted 'The Pain, Will Be Exquisite' Behemoth 'The Shit Ov God' Bruit 'Ephemeral' Caliban 'Back From Hell' (feat. The Browning) Deafheaven 'Magnolia' Decapitated 'Eternity Too Short' Deserted Fear 'The Truth' Grief Ritual 'Consumed' Harakiri For The Sky 'Street Spirit' (live feat. Groza) Himmelkraft 'Paika' Jinjer 'Duél' Mantar 'Rex Perverso' Messa 'At Races' Novelists 'All For Nothing' SOM 'Chemicals' Thornhill 'Silver Swarm'