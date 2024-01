Die Metal-Videos der Woche vom 12.01.

Foto: Promo, James Hodges Photography. All rights reserved.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Amaranthe ‘Re-Vision’

Baratro ‘The Bad, The Bad And The Ugly’

Bipolar Architecture ‘Metaphysicize’

Bokassa ‘The Ending Starts Today’

Caligula’s Horse ‘The Stormchaser’

Exit Eden ‘Femme Fatale’

Gates To Hell ‘Resurrected’

Ignite ‘Done Digging The Gave’ (feat. Andrew Neufeld)

Illumishade ‘Cloudreader’

Infected Rain ‘Vivarium’

Judas Priest ‘Panic Attack’

Lord Dying ‘The Universe Is Weeping’

Lost In Grey ‘The Entourage’

Ryujin ‘Saigo No Hoshi’ (feat. Matthew K. Heafy)

Sable Hills ‘Odyssey’

Slope ‘Why Sad’

Suicidal Angels ‘Purified By Fire’

Suldusk ‘Anthesis’

Vlad In Tears ‘Hear Me Out’

