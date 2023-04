Die Metal-Videos der Woche vom 14.04.

auch interessant

In dieser Woche feiern nicht nur ein paar große Alben ihre Veröffentlichung, sondern auch starke Musikvideos von unter anderen Kvelertak, The Dark Side Of The Moon, Devildriver und natürlich den Herren der Stunde: Metallica!

Gruseliges Kurzfilmmaterial liefern die russischen Black-Metaller Arkona mit dem achtminütigen Video zu ‘Kob’ ab. Am 16. Juni erscheint das gleichnamige Album.

Die neue Supergruppe The Dark Side Of The Moon präsentiert das Musikvideo zur ‘League Of Legends’-Single ‘Legends Never Die’. Das Filmsoundtrack-Debüt METAMORPHOSIS erscheint am 12. Mai via Napalm Records.

Der ehemalige Slayer- und jetzige Testament-Schlagzeuger Dave Lombardo bringt in diesem Monat sein Soloalbum RITES OF PERCUSSION an den Start. Den Song ‘Inner Sanctum’ versah er jetzt mit Bewegtbildern.

Wie man live ordentlich für Stimmung und gute Musik sorgt, haben Devildriver für uns mit ihrem Song ‘If Blood Is Life’ dokumentiert. Das neue Album DEALING WITH DEMONS VOL.II erscheint am 12. Mai.

Die Texaner Frozen Soul entführen uns mit dem bildgewaltigen Video zu ‘Glacial Domination’ in eisige Landschaften. Mit am Start ist Trivium-Singvogel Matthew Heafy. Das gleichnamige Album erscheint am 19. Mai.

Heute feiern The Hellfreaks nicht nur die Veröffentlichung ihrer neuen Scheibe PITCH BLACK SUNSET sondern auch ihr neues Musikvideo zu ‘PBSS’.

Pop Punk aus dem Saarland gibt es in dieser Woche von Indecent Behavior und der Single ‘Twice As Good’ vom kommenden Album THERAPY IN MELODY serviert.

Alles neu macht der April für Kvelertak! Die norwegische Metal-Combo kündigt ihre Tournee und das für den 8. September datierte Album ENDLING an. Daraus gibt es mit ‘Krøterveg Te Helvete’ die ersten frischen Töne zu hören.

Und was wäre die große Metallica-Woche, in der die Metal-Meister ihr Studioalbum 72 SEASONS vorstellen, ohne ein neues Musikvideo? Um 16 Uhr feiert ‘Sleepwalk My Life Away’ auf YouTube Premiere.

Moodring aus Orlando präsentieren in dieser Woche ihre Single ‘Black_Wave’. Dies ist der erste von drei Tracks, die sich auf der am 14. Juli erscheinenden EP YOUR LIGHTS FADE AWAY befinden.

Schwarz-weiße Naturbilder gibt es von der Hamburger Doom Metal-Formation Moor und ihrer Single ‘Breath Like Nails’. Das Album HEAVY HEART erscheint am 17. Mai.

Am 2. Juni veröffentlichen Omnium Gatherum ihre EP SLASHER. Einen Vorgeschmack daraus gibt es mit Single und Video zu ‘Maniac’.

Rabenschwarzen Metal aus UK gibt es von The Raven Age und ihrer Single ‘Serpents Tongue’.

Taufrischen Schweizer Melodic Death Metal gibt es von Rage Of Light und der neuen Single ‘Upriser’.

Schon lange kein klassisches Knetmasse-Stop-Motion-Video mehr gesehen? Die US-Amerikaner von Sevendust schaffen mit ‘Fence’ diesbezüglich Abhilfe!

Signs Of The Swarm stellen in dieser Woche ihren Deathcore-Knüppler ‘Amongst The Low & Empty’ vor.

Einar Solberg, Frontmann der norwegischen Rock-Band Leprous, kündigt sein erstes Soloalbum 16 für den 2. Juni dieses Jahres an. Wie das klingen wird, präsentiert der Sänger mit der daraus ausgekoppelten Single ‘Over The Top’.

Veil Of Maya präsentieren ihr futuristisches Musikvideo zu ‘Mother Pt.4’. Das neue und siebte Studioalbum [M]OTHER folgt dann in ganzer Länge am 12. Mai.

Vomitory kündigen ihr erstes Album seit zwölf Jahren an und streamen das grafische Musikvideo zur namengebenden Single ‘All Heads Are Gonna Roll’.

—

