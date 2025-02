Die Metal-Videos der Woche vom 21.02.

Tim Lambesis (derzeit einziges Mitglied von As I Lay Dying) verliert zunehmend an Glaubwürdigkeit und Reputation – sofern überhaupt noch vorhanden.

Tim Lambesis scheint wirklich ernste Probleme zu haben – und das nicht nur auf personeller Ebene. Im vergangenen Oktober verließen sämtliche Mitglieder (außer dem Sänger selbst) As I Lay Dying. Auch der Tourmanager quittierte seinen Dienst. Kurz darauf zersplitterte auch Lambesis’ Nebenprojekt Austrian Death Machine. Drummer Brandon Short schrieb auf Instagram zu seinem Austritt: „Meine Integrität und mein Charakter wurden auf eine Weise in Frage gestellt, die ich nicht länger akzeptieren kann, insbesondere angesichts dessen, was ans Licht gekommen ist.“ Short fuhr fort: „Die wiederholten Versprechen, der endlose Kreislauf von ,Ich werde mich bessern’ – Worte, die mir einst Hoffnung…