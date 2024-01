Die Metal-Videos der Woche vom 26.01.

Bruce Dickinson mit Iron Maiden am 31. Juli 2023 in München

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Any Given Day ‘Get That Done’

Baest ‘Colossus’

Carnifex ‘Torn In Two’

Bruce Dickinson ‘Rain On The Graves’

Drunken Swallows ‘Im Namen des Wahnsinns’

Dust Bolt ‘Leave Nothing Behind’

Eyes Wide Open ‘Watch You Bleed’

Fall Of Serenity ‘Darkness, I Command’

Floya ‘Lights Out’

Frank Carter & The Rattlesnakes ‘Self Love’

Guns N’ Roses ‘The General’

Haunted ‘Catamorph’

Hiraes ‘Dormant’

John Diva & The Rockets Of Love ‘Back In The Days’

Lionheart ‘V Is For Victory’

Missiles ‘Dead Summer Moon’

Moon Shot ‘Blackened Spiral’

Rage ‘Under A Black Crown’

Skeletal Remains ‘To Conquer The Devout’

Solbrud ‘For evigt, For altid, Forandret’

Upon Stone ‘Dusk Sang Fairest’

Vlad In Tears ‘Broken Bones’

