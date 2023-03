Die Metal-Videos der Woche vom 31.03.

Allerhand neue Singles und Musikvideos gab es in dieser Woche aus allen möglichen Gefilden der Metal-Szene.

Gerade noch rechtzeitig zum Freitagnachmittag veröffentlichen die Symphonic Metaller Ad Infinitum das Video zu ihrer neuen Single ‘Eternal Rains’.

Architects geben in diesem Live-Performance-Video ihren Hit ‘Animals’ im brechend vollen Alexandra Palace in London zum Besten.

Black & Damned veröffentlichen am 28. April ihr zweites Album SERVANTS OF THE DEVIL. Daraus erreicht uns diese Woche die Single ‘Dreamhunter’.

Neues Material feuern uns diese Woche auch Burning Witches mit ‘Unleash The Beast’ entgegen. THE DARK TOWER feiert am 5. Mai seinen Einzug in die Plattenläden.

Cattle Decapitation feierten diese Woche sowohl die Veröffentlichung ihrer Single ‘Scourge Of The Offspring’, als auch die des zugehörigen Musikvideos. Das Album TERRASITE erscheint am 12. Mai via Metal Blade Records.

Die Altherren von Def Leppard geben ihrem 1987er-Track ‘Animal’ noch mal die Ehre und schenken ihm eine visuelle und musikalische Neuauflage mit orchestralem Rahmen.

Die deutsche Modern Metalcore-Combo Defocus aus Aalen schickt nach ihrer im letzten Monat erschienenen Single ‘Biased’ gleich noch das Stück ‘Let The Bond Be My Grave’ hinterher. Ab dem 7. April sind die Mannen mit Necrotted und Abbie Falls auf Tour.

Enforceds drittes Album WAR REMAINS erblickt im April das Licht der Welt. Daraus bekommen wir mit ‘Starve’ vorab einen ordentlichen Thrash Metal-Nackenbrecher serviert.

Achtung Verwechslungsgefahr: Auch Enforcer steuern geradewegs auf den Release ihrer neuen Platte zu. NOSTALGIA erscheint am 5. Mai. Daraus gibt es nun den ungewohnt melodischen Track ‘Nostalgia’ mitsamt Musikvideo zu hören und zu sehen.

Heute eschien das neue Lordi-Album, das an die goldene Ära des Hollywood-Films erinnert. Für ‘Dead Again Jayne’ produzierte der Monsterclan nun selbst ein cineastisches Begleitvideo.

Natürlich dürfen in dieser Woche auch Metallica mit der Veröffentlichung des Titel-Tracks ‘72 Seasons’ ihres kommenden Album nicht fehlen.

Mit ‘Endless Ambition’ feiert Prika Amaral ihr Nervosa-Gesangsdebüt. Ebenfalls neu dabei sind Gitarristin Helena Kotina, Bassistin Hel Pyre und Michaela Naydenova am Schlagzeug.

Raven kündigen in dieser Woche ihr neues Album ALL HELL‘S BREAKING LOOSE an und veröffentlichen im selben Atemzug die brandneue Single ‘Go For The Gold’.

Am 7. April erscheint das neue Rise Of The Northstar-Album. Den Titel-Track ‘Showdown’ gibt’s bereits seit knapp zwei Wochen zu hören. Nun liefert die französische Rap Metal-Formation auch Bilder dazu nach.

Savage Existence präsentieren mit ‘Leap Of Faith’ ihre brandneue Single mit Video. Am 28. April erscheint das Band-betitelte Album der Puerto Ricaner.

Nicht mehr lange, bis die New Yorker Tanith ihr Album VOYAGE der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Um die Wartezeit bis dahin etwas erträglicher zu machen, gibt es diese Woche mit ‘Olympus By The Dawn’ neues Material.

Die US-Metaller Throw The Fight veröffentlichen am Donnerstag ihre Single ‘Hourglass’ zusammen mit Musikvideo. Live gibt’s die Hardcore-Gruppe Anfang Mai hierzulande zu begutachten.

Vicious Rain veröffentlichen mit ‘The Devil & Lovers’ ihre Debüt-Single. Wir sind gespannt was da noch kommen mag!

Lust auf ein bisschen Knüppelei zum Wochenende? Mit Worm Shepherd und ihrer neuen Single ‘The Frozen Lake Pt 2’ könnt ihr gediegen in den Freitagabend headbangen.

