Die Videos der Woche vom 09.01. mit Dirkschneider, Subway To Sally u.v.m.

A Wilhelm Scream ‘Midnight Ghost’

Bite Down ‘Paralythe’ (feat. Orbit Culture)

Bizarrecult ‘Drøm’ (feat. Lina R.)

Black Swan ‘Paralyzed’

Black Veil Brides ‘Certainty’

Bruecken ‘Questions We Raise’

Dirkschneider & The Old Gang ‘Propaganda’

Distant ‘Nothing Left To Hate’

Existance ‘Riding Fast’

Fire From The Gods ‘Human’

Freedom Call ‘Heavy Metal Happycore’ (feat. Petri Lindroos)

Full House Brew Crew ‘The Tear’

The Hirsch Effekt ‘Die Brücke’

Hokka ‘Death By Cupid’s Arrow’

Iotunn ‘Access All Worlds’ (live)

Light The Blind ‘I Tried’

Mayhem ‘Life Is A Corpse You Drag’

Space Of Variations ‘Ghost Town’

Subway To Sally ‘Feuerkind’ (Nackt Version)

Sylosis ‘Erased’

Therion ‘Draconian Trilogy’ (live)

Uuhai ‘Secret History Of The Mongols’

