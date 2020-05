‘Doctor Sleeps Erwachen’: 3 Fan-Pakete zu gewinnen

Mike Flanagans zweite Stephen King-Verfilmung ist mit Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran und Cliff Curtis hochkarätig besetzt. Die Fortsetzung des Horror-Meisterwerks ‘Shining’ von Stanley Kubrick ist mit zahlreichen Bezügen zum Vorgänger und aufwändigen Kulissen ein Fest für Fans des atmosphärischen Horrors. Stephen Kings ‘Doctor Sleeps Erwachen’ erscheint am 28. Mai auf 4K Ultra HD, Blu-ray™ und DVD.

Noch immer gezeichnet von den traumatischen Erlebnissen, die er als Kind im Overlook Hotel durchmachte, stellt sich Dan Torrance den Geistern der Vergangenheit, als er Abra trifft, ein mutiges Teenager-Mädchen, das dringend seine Hilfe braucht – und eine mächtige, übersinnliche Fähigkeit namens „Shining“ besitzt.

„In den frühen Kritiken von ‘The Shining’, die dem Film zunächst mehrheitlich skeptisch gegenüberstanden, war mitunter von der intellektuellen Kälte die Rede, die der emotionalen Wärme von Kings Roman gegenüberstehe. Flanagan steht hier ganz auf Seiten Kings – nicht zuletzt insofern, dass ‘Doctor Sleep’ noch einem weiteren Fixpunkt von Stephen King Reverenz erweist: der Frage nämlich nach dem Tod und dem Danach.“ (spiegel.de)

„Dem Film als Gesamtwerk bekommt diese King-Kubrick-Synthese nicht sonderlich gut. Die erste Hälfte wirkt wie ein viel zu langes (und wegen der vielen Charaktere und Schauplätze auch viel zu kompliziertes) Vorspiel für einen Höhepunkt, der natürlich trotz Eins-zu-eins-Hotelkopie nicht an Kubricks ‘Shining’ heranreicht. Dennoch gibt es in diesen 152 Filmminuten eine kurze, aber geniale Szene des Horrors, in der sich Film und Buch, King und Kubrick, Original und Fortsetzung treffen und zu einem großen Kinomoment verschmelzen.“ (sueddeutsche.de)

„Für King geht es in ‘The Shining’ um die zerstörerische Wirkung des Alkohols, Kubrick hingegen hat die Alkoholikergeschichte so wenig interessiert, dass er in der berühmten Barszene im „Gold Room“ des „Overlook“ sogar den entscheidenden Satz beiseiteließ: Kubricks Jack Torrence brauchte keine „Medizin“, um böse zu sein; Flanagans Dan Torrence hingegen schon.“ (welt.de)

Gewinnt eines von 3 Fan-Paketen mit je 1 Blu-ray, T-Shirt (Größe L) und Hörbuch von ‘Doctor Sleeps Erwachen’!

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Doctor Shining“ schreiben.

