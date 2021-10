Dream Theater: Alte Heimat

Foto: Photography by Rayon Richards, Rayon Richards. All rights reserved.

auch interessant

Das komplette Interview mit John Petrucci von Dream Theater findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2021, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Bleib du Zuhause, wir kommen zu dir! Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Die neue Scheibe kommt früher als erwartet. Und früher als geplant: Wie so vieles in diesen unberechenbaren Zeiten ist A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD so etwas wie die Reaktion der US-Prog Metal-Formation Dream Theater auf den pandemiebedingten Abbruch ihrer Tournee zum Vorgängeralbum DISTANCE OVER TIME (2019) und die monatelange Perspektivlosigkeit der Musikindustrie. Es ist zugleich ein ganz besonderes Werk, in vielerlei Hinsicht.

Empfehlung der Redaktion Dream Theater: John Petrucci verkauft Bart-Pflege Progressive Metal Dream Theater-Gitarrist John Petrucci ist nicht nur ein Könner am Sechssaiter. Er weiß darüber hinaus, wie man einem Vollbart zu voller Pracht verhilft. Eines ist es jedoch mitnichten: ein Schnellschuss, eilig zusammengeschus­tert oder aufgrund räumlicher Distanz der Beteiligten unpersönlich oder gar emotionslos. Nein, A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD zeigt die Musiker James LaBrie (Gesang), John Petrucci (Gitarre), John Myung (Bass), Jordan Rudess (Keyboards) und Mike Mangini (Schlagzeug) kompositorisch wie produktionstechnisch auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Dies hat gute Gründe!

DTHQ – das neue eigene Dream Theater-Studio

Einer davon trägt den Namen DTHQ, was so viel bedeutet wie „Dream Theater Headquarter“. Es handelt sich um das nagelneue Studio des New Yorker Quintetts, welches kurz vor der Produktion von A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD seine Feuertaufe bestanden hat. 2020 nahm John Petrucci hier sein Soloalbum TERMINAL VELOCITY auf, wenige Monate später ließen er, Jordan Rudess, Ex-Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy und King Crimson-Bassist Tony Levin das Opus LIQUID TENSION EXPERIMENT III folgen.

Empfehlung der Redaktion Dream Theater: Mike Mangini über das Material zum neuen Album In diesem Jahr erwartet uns sehr wahrscheinlich noch ein neues Dream Theater-Album. Laut Mike Mangini seien die Drum-Parts überaus energetisch. „Für mich als Dream Theater-Produzent ist es natürlich ein toller Luxus, ein eigenes Studio ganz in der Nähe meines Hauses in Long Island zu haben“, freut sich Petrucci. „Dass A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD solch ein starkes Album geworden ist, hat viel mit dieser privilegierten Situation zu tun. Denn ich konnte all meine Zeit, Kraft und Ideen ausschließlich auf das Songwriting verwenden, anstatt mich um Terminabsprachen oder aus dem Ruder laufende Kosten kümmern zu müssen.“

War das Einrichten des neuen Sound-Tempels kostspielig? „Wir haben in den zurückliegenden Jahren immer wieder Equipment gekauft. Speziell für die Produktion von DISTANCE OVER TIME, welche in einer großen Scheune stattfand. Daher besaßen wir bereits einen gewissen Fundus von Geräten. Um den Einbau haben sich dann unser Tontechniker James ,Jimmy T.‘ Meslin und mein Gitarrentechniker Maddy Schieferstein gekümmert. Die beiden haben sogar die Malerarbeiten übernommen.“

Das komplette Interview mit John Petrucci von Dream Theater findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2021, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!