Duff McKagan: „Axl Rose ist ein Tier!“

Duff McKagan ist vor allem als Bassist von Guns N‘ Roses bekannt. Seit 2016 ist er dort wieder festes Band-Mitglied. Für 2019 hat McKagan jedoch auch ein neues Solowerk angekündigt, welches den Namen TENDERNESS tragen wird und am 31. Mai erscheint. Bereits 1993 bewies Duff, dass er zum Erschaffen und Aufnehmen von Musik nicht zwingend Hilfe braucht. Auf seinem Solodebut BELIEVE IN ME schrieb er alle Songs, spielte alle Instrumente ein und sang sämtliche Vocals. Im August kommt Duff McKagan gemeinsam mit dem Country-Rock-Musiker Shooter Jennings, der seine neue Platte produzierte, nach Deutschland. Auf den Konzerten Berlin, Köln und Mannheim wird er Lieder aus seiner langen Karriere…