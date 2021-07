DVD-/Blu-ray-Verlosung: ‘The Night Of The Beast’

Foto: © Alamode Film. All rights reserved.

auch interessant

Wie weit würdest du gehen, um deine Lieblingsband zu sehen? Zu einigen der bekanntesten Tracks von Iron Maiden, wie ‘Aces High’ oder ‘The Trooper’, erzählt Regisseur Mauricio Leiva-Cock die Geschichte zweier junger Metalheads, die am Tag des allerersten Konzerts von Iron Maiden in Kolumbien durch die Gassen Bogotas ziehen.

Ihr Tag ist ruiniert und ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt, als drei Gauner ihren wertvollsten Besitz stehlen: die Tickets, um ihre Lieblingsband live zu sehen. ‘The Night Of The Beast’ ist eine nostalgische Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft, die sich vor der Kulisse der rauen Schönheit der kolumbianischen Hauptstadt abspielt.

„Das Ganze wird natürlich untermalt von Iron Maiden-Stücken sowie Kollegen des Genres. Auch die künstlerischen Effekte gefallen, da sich entsprechend der Symbolik von Iron Maiden (Eddie!) immer wieder Zeichnungen ins Bild schleichen und es schreckhaft ausschmücken. Was man leider mit­bringen muss, ist ein gewisses Maß an Geduld, da der Film eine ganze Weile braucht, um in Fahrt zu kommen.

Aber immerhin fühlt man dann umso mehr mit den Protagonisten, die sich nun mal schwer die Zeit vertreiben müssen, ehe das Event ihres Lebens beginnt. Werden sie am Ende doch noch dabei sein?“ (Raphael Siems, METAL HAMMER)

Gewinne eine von 5 DVDs oder 5 Blu-rays von ‘The Night Of The Beast’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „TNOTB“ und DVD oder Blu-ray schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 26.07.2021, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.