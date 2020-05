Wer dieses Jahr Lacrimas Profundere live sehen will, sollte einen dieser Termine besuchen. Sieben Mal bluten die Sterne in Deutschland. Die Tour-Daten wurden in den Juli verlegt.

Lacrimas Profundere wollten ursprünglich im März und April auf Headlinertour durch Deutschland gehen. Das Ganze wurde aus aktuellem Anlass nun aber in den Juli verschoben. Die Band äußerte sich wie folgt zur Tour-Verschiebung: „Hallo liebe Freunde, schweren Herzens müssen wir unsere Frühjahrstour auf Juli verschieben. Gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Dies sind aussergewöhnliche Zeiten, also bleibt soweit es geht zu Hause und gesund. Wir wünschen euch allen, dass ihr unbeschadet da durchkommt. Stay healthy, stay metal. Wir zählen die Tage bis Juli – Eure Lacrimas Profundere" Im Mittelpunkt der Shows steht das aktuelle Studioalbum BLEEDING THE STARS. Damit ernteten die deutschen Gothic-Metaller…