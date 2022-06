Erstes Ghost-Konzert von 2010 im Video

Ghost haben ihr Debütalbum OPUS EPONYMOUS am 18. Oktober 2010 veröffentlicht. Und nur fünf Tage später spielten die Okkult-Metaller um Tobias Forge ihr erstes Konzert — und zwar am 23. Oktober auf dem „Hammer Of Doom“-Festival. Im Internet ist dazu nun ein Live-Video aufgetaucht (siehe unten). Die Musiker, die ihre Identität damals noch streng geheim hielten, agierten noch viel grimmiger.

Die Setlist des ersten Ghost-Gigs:

Con Clavi Con Dio Elizabeth Death Knell Prime Mover Ritual

Kürzlich hat Bandboss Tobias Forge hat in einem Interview mit dem britischen „Metal Hammer“ über seine Ziele mit Ghost sowie mögliche Vorbilder für seine Band gesprochen. „Wenn ich einen Vergleich machen soll, ist es besser für uns, uns mit zeitgenössischeren Gruppen anstatt meinen Idolen zu vergleichen“, findet Tobias Forge. „All diese Sechziger Jahre-Bands — das fühlt sich an, als ob das 100 Jahre her ist. Damals galten komplett andere Regeln, es war eine andere Welt. Aber auch wenn wir über AC/DC, Metallica und Iron Maiden sprechen, war es ein anderes Zeitalter. Wenn ich uns mit einer Formation vergleiche, die zumindest ein bisschen näher an uns dran ist, was die Generation anbelangt, wären es Rammstein.

Ich habe keine Absicht, wie sie zu klingen. Aber als Visionär ist es motivierend für mich zu sehen, wie eine Band, die bis vor ein paar Jahren noch in Hallen gespielt hat, jetzt in Stadien spielt. Es ist eine Sache, in Hallen zu spielen. Aber es ist eine andere Sache, Stadien auszuverkaufen. Sie sind auch irgendwie eine fiktionale Band mit vielen Motiven. Und sie veranstalten eine Show im Vergleich zu Pearl Jam, die in normalen Straßenklamotten auf die Bühne gehen, auf einem Teppich spielen und wie deine bodenständigen, gut erzogenen Brüder rüberkommen. Also würde ich Rammstein als eine Art Wegweiser sehen, worauf ich hinarbeite.“ Das klingt ganz danach, als ob es Tobias Forge irgendwann Rammstein gleichtun und ebenfalls in ausverkauften Stadien auftreten will.

—

