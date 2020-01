Ihr wollt flüssigen Gaumenschmaus gewinnen? Wir haben zwei Kisten mit je 2 Flaschen Wein für euch beiseitegelegt. Mitmachen und gewinnen!

Damit ihr bei den Geburtstagsfeierlichkeiten zu 35 Jahren Maximum METAL HAMMER auch mit uns mittrinken könnt, haben wir zwei Kisten alkhoholhaltiger Leckereien für euch aufgespart. Als Dankeschön an euch ließen wir in Kooperation mit Metal Wines 666 vom Weingut F.E. Schott diese limitierte Wein-Edition herstellen. In jeder dieser schmucken Holzkisten befinden sich je zwei Flaschen deutscher Qualitätswein - NAHE (2016). Product of Germany. Rotwein - 75cl Flasche - 13,0% vol. Enthält Sulfite. Teilnahme ab 18 Jahren. Gewinnt eine von 2 limitierten Holzkisten mit je 2 Flaschen METAL HAMMER 35 Jahre Maximum Metal Wein! (Teilnahme ab 18 Jahren) Wenn ihr an…