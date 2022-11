Bei der Bekanntmachung von System Of A Down für 2023 handele es sich nicht um eine Tour, sagt Serj Tankian. Auf neue Musik habe er aber Lust.

Erst gestern war davon zu lesen, dass System Of A Down in Bälde eine Ankündigung für 2023 raushauen wollen. Nun hat Sänger Serj Tankian im Interview mit den Kollegen von "Metal Injection" noch einmal konkretisiert, um was es dabei gehen könnte und um was nicht. Eine große Tournee sei derzeit für ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, für neue Musik stünden die Chancen aber verhältnismäßig gut. Konkrete Aussichten "Ich persönlich fokussiere mich auf Letzteres. Denn es ist immer ein Kompliment. Es ist irgendwie so, wie wenn du ein Architekt bist, dieses unglaubliche Museum designt hast -- und jeder immer darauf…